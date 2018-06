Halle/Westfalen (SID) - Tennisprofi Gael Monfils hat seinen Start beim Grand Slam im Wimbledon abgesagt. Der Weltranglisten-67. aus Frankreich erklärte seinen Verzicht auf eine Wildcard beim Saisonhighlight mit persönlichen Gründen. "Ich habe ein kleines Problem, das ich in der kommenden Woche lösen muss", sagte Monfils am Rande des Rasenturniers in Halle/Westfalen ohne Details zu nennen: "Etwas Unerwartetes kommt mir in der ersten Runde von Wimbledon dazwischen."

Der ehemalige Weltranglistensiebte steht bei den Gerry Weber Open im Viertelfinale und trifft dort am Freitag auf Tommy Haas (Los Angeles/USA) oder Ernests Gulbis (Lettland).