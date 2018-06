Nürnberg (SID) - Die topgesetzte Serbin Jelena Jankovic hat ihre Hängepartie gewonnen und ist ins Achtelfinale des WTA-Turniers von Nürnberg eingezogen. Die Paris-Viertelfinalistin besiegte die Niederländerin Arantxa Rus mit 6:4, 6:2. Das Match war am Dienstagabend nach dem ersten Satz wegen Dunkelheits abgebrochen und verschoben worden. Die ehemalige Nummer eins Jankovic musste bereits am Mittwochnachmittag zu ihrer nächsten Partie gegen Johanna Larsson (Schweden) antreten.

Am Mittwoch spielten im deutschen Duell auch die an Position vier gesetzte Julia Görges (Bad Oldesloe) und Wildcard-Inhaberin Andrea Petkovic (Darmstadt) um einen Platz im Viertelfinale. Annika Beck aus Bonn trat gegen die Italienerin Karin Knapp an.

Das mit insgesamt 179.575 Euro dotierte Sandplatzturnier am Valznerweiher wird in diesem Jahr zum ersten Mal ausgerichtet und ist neben Stuttgart die zweite deutsche Veranstaltung im WTA-Kalender 2013.