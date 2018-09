Hongkong (AFP) Der in Hongkong untergetauchte Enthüller des US-Überwachungsprogramms PRISM, Edward Snowden, will nach eigenen Angaben in Hongkong bleiben und sich einer Auslieferung an die USA widersetzen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Mittwoch auf ihrer Internetseite berichtete, will der 29-jährige Computerexperte außerdem "weitere explosive Einzelheiten" über das Ausspähprogramm des US-Geheimdiensts NSA preisgeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.