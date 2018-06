Halle (dpa) - Die Sperrung einer Elbbrücke wegen Hochwassers bei Schönhausen in Sachsen-Anhalt wird weiter den Fernbahnverkehr behindern. Es sei nicht abzusehen, wann die Brücke wieder freigegeben werden kann, da auch mit Schäden an dem Bauwerk zu rechnen sei, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Wieder zu befahren sei eine bisher gesperrte Elbbrücke in Biederitz bei Magdeburg. Über sie rollen nun die ICE-Züge von Hannover nach Berlin. Da diese Strecke keine Hochgeschwindigkeitstrasse sei, seien die Züge langsamer und damit etwa eine Stunde länger unterwegs.

