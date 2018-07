Berlin (dpa) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat ARD und ZDF aufgefordert, im Rahmen einer Spendengala Geld für die Flutopfer in Deutschland zu sammeln. Der "Bild"-Zeitung sagte Kauder, der MDR sei am Wochenende mit gutem Beispiel vorangegangen. Die Flut sei eine nationale Katastrophe. Morgen soll die Fluthilfe bei dem Treffen der 16 Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel Thema sein. Heute will die Kanzlerin in die Hochwassergebiete in Lauenburg und Hitzacker reisen.

