Dallas (SID) - Superstar Dirk Nowitzki traut Dennis Schröder den Sprung über den Großen Teich zu. "Er bringt die Anlagen für die NBA mit. Er ist ein sehr guter Spieler. Guter Drang zum Korb, auch von außen gefährlich. Und er besitzt ein super Auge für die Mitspieler", sagte der 34-Jährige von den Dallas Mavericks bei spox.com.

Schröder, 19 Jahre alter Point Guard des Bundesligisten Phantoms Braunschweig, ist beim diesjährigen Draft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga im New Yorker Madison Square dabei. Nowitzki macht dem U20-Nationalspieler Hoffnung: "Er hat sehr gute Chancen, gedraftet zu werden. Aber wo die Reise hingeht, werden wir erst am 27. Juni sehen."

Es ist nicht ausgeschlossen, dass Schröder sogar bei den Mavericks landet. "Natürlich wäre es toll, wenn Dennis hier in Dallas mit mir spielen könnte, allerdings ist das noch Zukunftsmusik. Vorher weiß man nie, was beim Draft passiert", sagte Nowitzki. Schröder hat bereits bei den Texanern vorgespielt.

Dallas ist bei der Verteilung der Nachwuchstalente an 13. Stelle an der Reihe. Allerdings kann es sein, dass der Champion von 2011 den Erstrunden-Pick an ein anderes Team abgibt.