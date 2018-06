Frankfurt/Main (dpa) - Belastet vom Kurseinbruch an der Tokioter Börse ist der Dax zum Handelsstart am Donnerstag wieder unter 8000 Punkte gerutscht.

Bis zum Mittag berappelte sich der deutsche Leitindex bei sehr nervösem Handel aber wieder etwas und stand zuletzt noch 1,66 Prozent tiefer bei 8008 Punkten. Der Dax entfernt sich damit weiter von seinem Rekordhoch von fast 8558 Punkten. Im frühen Geschäft war er bis auf 7975 Punkten gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Der MDax verlor zuletzt 1,45 Prozent auf 13 686 Punkte, der TecDax gab 1,57 Prozent auf 938 Punkte ab. In Europa rutschte der Leitindex EuroStoxx 50 um 1,18 Prozent auf 2635 Punkte.

Die Risikoscheu der Investoren wachse angesichts der Unsicherheiten um die konjunkturelle Entwicklung und den künftigen geldpolitischen Kurs der Notenbanken - entsprechend bauten Anleger Aktien weiter ab, erklärte Marktstratege Stan Shamu vom Broker IG. Portfolio-Manager Ludwig Donnert von Tao Capital ergänzte: "Auslöser für die aktuelle scharfe Korrektur ist Japan mit einem starken Einbruch des Nikkei-Index um 6,35 Prozent alleine an diesem Morgen." Die Währungshüter des Landes hatten die Geldschleusen zuletzt nicht noch weiter geöffnet, das verstärkte die Unsicherheit und brachte Verkäufe.

Tagesthema ist mit Rhön-Klinikum ein Wert aus der zweiten Reihe: Die Aktien des Klinikbetreibers sprangen in der Hoffnung auf ein neues Übernahmeangebot um 8,02 Prozent auf 18,18 Euro nach oben. Rhön konnte auf der Hauptversammlung am Vortag überraschend die Pattsituation im Aktionärskreis lösen: Früher konnten bereits 10 Prozent des Kapitals wichtige Beschlüsse blockieren, nun gilt die gesetzlich übliche Sperrminoritäts-Hürde von mehr als 25 Prozent. Fresenius hätte damit die Möglichkeit, mit seinen Übernahmeplänen doch noch zum Zuge zu kommen. Da wird der Dividendenabschlag von 0,25 Euro je Rhön-Aktie schon deutlich mehr als wettgemacht.

Im Dax gelangten die Versorger ins Plus: Eon-Aktien verteuerten sich an der Indexspitze um 0,66 Prozent auf 12,98 Euro, RWE legten 0,52 Prozent zu. Ein Händler verwies bei Eon auf Hoffnungen über einen bevorstehenden Verkauf der Anteile am britischen Urananreicherungsunternehmen Urenco. Es gebe Berichte über ein mögliches Interesse der südkoreanischen Korea Electric Power.