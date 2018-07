New York (dpa) - Beim Kampf gegen Bettwanzen hat ein Amerikaner fast sein eigenes Haus niedergebrannt. Laut "CBS" hatte der Mann im US-Bundesstaat New Jersey unter anderem einen Haartrockner und eine Heißluftpistole gezückt, um die Bettwanzen auszumerzen. Das löste ein Feuer aus, bei dem jedoch keiner ernsthaft verletzt wurde. Der Hausbesitzer hatte via Internet gelernt, dass Hitze gegen das Ungeziefer helfe. Das Amt für Umweltschutz teilte mit, extreme Hitze könne zwar Bettwanzen töten, es sei aber eine besondere Ausrüstung nötig und man solle professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

