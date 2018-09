Hongkong (AFP) Nach den Enthüllungen des Computerexperten Edward Snowden über geheime US-Spähprogramme erwarten chinesische Medien eine Verschärfung der Spannungen zwischen Peking und Washington. Das Programm werde "zweifellos das Image Washingtons im Ausland beschädigen" und die US-chinesischen Beziehungen belasten, schrieb die staatliche Zeitung "China Daily" am Donnerstag. Snowden hatte am Mittwoch dem US-Geheimdienst NSA vorgeworfen, hunderte Hackerangriffe auf Ziele in China und Hongkong ausgeführt zu haben.

