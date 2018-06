Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck reist am Freitag erneut in eine Hochwasserregion. Er wird das besonders schwer vom Hochwasser betroffene Deggendorf in Bayern besuchen, wie das Bundespräsidialamt am Donnerstag in Berlin mitteilte. Geplant sei unter anderem ein Gespräch mit Helfern in der Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr.

