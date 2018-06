Neckarsulm (AFP) Der Lebensmittel-Discounter Lidl untersucht Vorwürfe, in einigen seiner Verkaufsräume werde Rattengift ausgelegt. Das ARD-Magazin "Kontraste" berichtete unter Berufung auf Beschäftigte der Supermarktkette in Niedersachsen, Bayern und Berlin, Mitarbeiter seien gewarnt worden, Kunden aber nicht. Lidl erklärte am Donnerstag, das Unternehmen werde den Hinweisen "intensiv nachgehen" und sich "intensiv mit den relevanten Betriebsprozessen auf allen Ebenen auseinandersetzen".

