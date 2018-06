Brüssel (AFP) 545 Euro im Jahr - das ist der Durchschnittsertrag für jeden Haushalt, wenn die Europäische Union mit den USA ein Freihandelsabkommen abschließt und damit Zölle und andere Handelsschranken wegfallen. So sagt es zumindest die Brüsseler EU-Kommission voraus. Sie steht deshalb in den Startlöchern, um mit der US-Seite den Handelspakt zu entwerfen. Doch die dafür nötige Erlaubnis der EU-Handelsminister an diesem Freitag steht auf der Kippe, zudem wird Kritik an möglichen Nachteilen für die Verbraucher laut.

