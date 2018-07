Duisburg (AFP) In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr so wenige junge Menschen wie nie eine neues Auto gekauft. Gleichzeitig hätten die durchschnittlichen Neuwagenpreise ein Rekordhoch erreicht, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Untersuchung des Center Automotive Research (CAR) an der Universität Duisburg-Essen hervorgeht. Demnach lag 2012 der Anteil junger Neuwagenkäufer unter 35 Jahren mit 12,2 Prozent auf einem Allzeittief - 1990 belief sich der Anteil noch auf 27,9 Prozent. Der durchschnittliche Neuwagenpreis lag Anfang der Neunzigerjahre demnach noch bei umgerechnet 15.340 Euro, 2012 hingegen bei 26.446 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.