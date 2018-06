Wilmington (AFP) In den USA sind lange verschollene Tagebücher und Dokumente des NS-Chefideologen Alfred Rosenberg wieder aufgetaucht. Die 400 Seiten würden einen weiteren Einblick in "eines der größten Unrechte unserer menschlichen Geschichte" gewähren, sagte der Chef der US-Zollbehörde ICE, John Morton, bei der Vorstellung des spektakulären Funds am Donnerstag. Die Papiere sollen den Angaben zufolge an das Holocaust-Museum in Washington gehen und dort der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden.

