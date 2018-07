New York (AFP) Die Weltbevölkerung wächst bis zum Jahr 2100 nach Schätzungen der Vereinten Nationen auf 10,9 Milliarden Menschen an. Besonders in den ärmsten Regionen der Erde sei mit einem deutlichen Bevölkerungsanstieg zu rechnen, heißt es in einer am Donnerstag von den Vereinten Nationen in New York veröffentlichten Prognose. Im kommenden Monat erreicht die Weltbevölkerung demnach die Marke von 7,2 Milliarden.

