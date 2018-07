Brüssel (AFP) - (AFP) Im Streit um Kühlmittel in Klimaanlagen bei Mercedes Benz hat die Europäische Kommission Deutschland mit einem EU-Verfahren gedroht. "Wenn Deutschland das Gesetz nicht respektiert, sind wir gezwungen, formal das Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten", sagte Industriekommissar Antonio Tajani am Donnerstag in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Es geht um den Vorwurf, dass Mercedes ein verbotenes Kühlmittel benutzt und die Bundesregierung das entsprechende EU-Gesetz gegen den Autobauer nicht durchsetzt.

