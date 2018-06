Vatikanstadt (AFP) - (AFP) Der neue Chef der Vatikanbank, Ernst von Freyberg, will den Ruf des viel kritisierten Geldinstituts nachhaltig verbessern. Zusammen mit dem vatikanischen Finanzaufseher René Brülhart stehe er für "null Toleranz bei jeder Transaktion", sagte der deutsche Finanzexperte in einem am Donnerstag veröffentlichten Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Diesbezüglich gebe es "eine sehr gute Zusammenarbeit" mit dem Schweizer Brülhart.

