Paris (AFP) Wegen chinesischer Strafzölle auf rostfreie Stahlrohre aus der Europäischen Union will die EU-Kommission die Welthandelsorganisation (WTO) einschalten. "Die Europäische Kommission wird wegen China Beschwerde vor der Welthandelsorganisation einlegen", sagte EU-Industriekommissar Antonio Tajani am Donnerstag im französischen Radiosender Europe 1. Wann dies geschehen werde, gab er nicht an.

