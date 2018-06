Straßburg (AFP) Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, hat das Oberhaus des russischen Parlaments aufgefordert, dem umstrittenen Gesetz gegen "Homosexuellen-Propaganda" nicht zuzustimmen. Dieses Gesetz stehe in klarem Widerspruch zu einigen der wichtigsten Prinzipien der Europäischen Menschenrechtskonvention, betonte der Norweger am Donnerstag in einer Mitteilung an die Presse. Unter anderem verletze es das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

