Paris (AFP) In der Tapie-Affäre in Frankreich hat ein Kabinettsmitglied dem früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy vorgeworfen, ein "organisiertes System der illegalen Wahlkampffinanzierung" auf die Beine gestellt zu haben. Die Ministerin für neue Technologien, Fleur Pellerin, nannte am Donnerstag im Sender RTL zwar nicht Sarkozys Namen. Sie verwies aber darauf, dass die Justiz neben der Affäre um den Unternehmer Bernard Tapie auch weitere Vorwürfe der illegalen Wahlkampffinanzierung von Sarkozy untersuche.

