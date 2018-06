Paris (AFP) Nach einem zweitägigen Streik der Fluglotsen hat es in Frankreich am Donnerstag die Bahnkunden getroffen: Wegen eines Streiks bei der Staatsbahn SNCF fuhren weniger als die Hälfte der Hochgeschwindigkeitszüge TGV und der Regionalzüge, wie die SNCF mitteilte. Auch zahlreiche Vorstadtzüge im Großraum Paris fielen aus. Der internationale Zugverkehr nach Deutschland, Großbritannien, Belgien und in die Niederlande war nicht betroffen. Bei den Verbindungen in die Schweiz und nach Italien aber wurden zahlreiche Schnellzüge gestrichen.

