Frankfurt (SID) - Felix Brych und Riem Hussein sind von der Schiedsrichter-Kommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu den Schiedsrichtern des Jahres gewählt worden. Der Münchener Brych kam in der abgelaufenen Saison zu 18 Einsätzen in der Bundesliga und pfiff zudem vier Spiele in der Champions League. Beim Confed Cup in Brasilien ist der 37-Jährige einer von vier Unparteiischen aus Europa.

Hussein ist seit 2005 Unparteiische beim DFB und seit 2009 FIFA-Schiedsrichterin. Bei der U19-WM der Frauen im vergangenen Jahr in der Türkei leitete die 32-Jährige aus Bad Harzburg drei Begegnungen. Mit der Wahl würdigt die Kommission herausragende Leistungen in der vergangenen Saison.