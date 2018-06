Essen (SID) - Die Verletzungsmisere der deutschen Fußballerinnen vor der Mission Titelverteidigung geht weiter. In Linda Bresonik muss eine weitere Leistungsträgerin verletzungsbedingt auf die Teilnahme an der EM in Schweden (10. bis 28. Juli) verzichten. Eine schon länger bestehende Entzündung der linken Achillessehne verhindert die Teilnahme der flexibel einsetzbaren Defensivspielerin an der Endrunde.

"Das ist für uns ein weiterer herber Schlag. Mit Linda müssen wir auf eine erfahrene Spielerin verzichten, die uns bei der EM sehr fehlen wird", sagte Bundestrainerin Silvia Neid am zweiten Tag des zweiten EM-Lehrgangs in Essen, die zwei Tage vor dem ersten EM-Test am Samstag (15.30 Uhr/ZDF) gegen Schottland auf eine Nachnominierung für die 29-Jährige vom französischen Top-Klub Paris St. Germain verzichtet.

Bresonik ist nach den krankheits- und verletzungsbedingten Absagen von Verena Faißt (Pfeiffersches Drüsenfieber), Viola Odebrecht (Knie-OP) und Alexandra Popp (Sprunggelenk) bereits die vierte Spielerin, die für Schweden nicht zur Verfügung steht. Derzeit stehen noch 27 Spielerinnen im erweiterten EM-Kader. Das 23-köpfige Aufgebot wird nach den beiden Länderspielen am Samstag und am Mittwoch (18.00 Uhr/ARD) in Paderborn gegen Kanada benannt.

"Es macht keinen Sinn, so weiterzumachen", sagte Bresonik. Bereits beim ersten Lehrgang in Kaiserau hatte die 84-malige Nationalspielerin nur ein reduziertes Training absolvieren können. Vor dem möglichen Heimspiel der gebürtigen Essenerin am Samstag zeichnete sich allerdings ab, dass die Beschwerden zu hartnäckig sind.

"Eine intensive Vorbereitung wäre angesichts ihrer Beschwerden nicht möglich gewesen, hinzu kommt die hohe Belastung durch die Spiele innerhalb kürzester Zeit während eines Turniers", erläuterte Neid. Somit sei ein EM-Start nicht zu verantworten.

Die zweimalige Welt- und Europameisterin Bresonik muss sich nun auf ihre Genesung fokussieren: "Natürlich ist das keine einfache Situation für mich, weil ich unheimlich gerne in Schweden dabei gewesen wäre. Mein Ziel ist jetzt aber erst mal, mich sobald wie möglich operieren zu lassen, um endlich völlig beschwerdefrei zu werden."