Athen (AFP) Aus Protest gegen die unvermittelte Schließung des Staatssenders ERT hat in Griechenland am Donnerstag ein 24-stündiger Generalstreik begonnen. Der Zugverkehr wurde eingestellt, staatliche Einrichtungen blieben geschlossen, Krankenhäuser hielten lediglich einen Notbetrieb aufrecht. Am Nachmittag wollen auch die Fluglotsen für zwei Stunden in den Ausstand treten. Die bereits seit Mittwoch streikende Journalistengewerkschaft setzte zudem ihren Arbeitskampf fort.

