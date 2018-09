London (AFP) Die Polizei in London hat einen Mann festgenommen, der Farbe auf ein Porträt von Königin Elizabeth II. in der Westminster Abbey gesprüht haben soll. Der Mann habe das Gemälde gegen Mittag verunstaltet, teilte eine Sprecherin der Kirche am Donnerstag mit. Nach Angaben der Polizei wurde der 41-jährige mutmaßliche Täter zunächst von Sicherheitskräften festgehalten und dann verhaftet. Er stehe wegen "krimineller Beschädigung" unter Verdacht und befinde sich in einem Polizeirevier in Gewahrsam.

