Southampton (AFP) Prinz Williams Ehefrau Kate hat ihren letzten offiziellen Solo-Termin vor der Geburt des "Royal Baby" wahrgenommen. In der Hafenstadt Southampton nahm die Herzogin von Cambridge am Donnerstag mit dickem Babybauch an der Taufe eines Kreuzfahrtschiffes teil. Gekleidet in einen Mantel mit schwarz-weißem Leopardenmuster und ein keckes schwarzes Hütchen auf dem Kopf, ließ Kate eine Flasche Champagner an der Schiffswand der "Royal Princess" zerschellen.

