Podgorica (SID) - Handball-Bundestrainer Martin Heuberger hat nach der 25:27-Niederlage in Montenegro von der Spitze des Deutschen Handballbundes (DHB) vorerst eine Jobgarantie erhalten - wenn auch eine eher halbherzige. "Ich sehe keine Notwendigkeit, aus der Niederlage jetzt personelle Konsequenzen zu ziehen", sagte DHB-Präsident Ulrich Strombach dem SID: "Es fehlt zwar noch an vielem, aber ich glaube, dass der Bundestrainer die Möglichkeit bekommen wird, das, was zu tun ist, noch zu tun."

Das möchte DHB-Vize Horst Bredemeier nicht so deutlich formulieren: "Jetzt eine Entscheidung gegen Heuberger zu treffen, wäre angesichts der Tatsache, dass in vier Monaten ein neues Verbandspräsidium gewählt wird, absolut nicht angebracht." Beim Verbandstag im September in Düsseldorf stehen Strombach und Bredemeier nicht mehr zur Wahl. "Bis dahin passiert ja auch sportlich nichts mehr", sagte Bredemeier dem SID in Podgorica, "da müssen sich dann unsere Nachfolger mit dem Thema beschäftigen."

Diese haben das anscheinend bereits getan. "Eine Jobgarantie gibt es für niemanden", sagte der designierte DHB-Präsident Bernhard Bauer im Gespräch mit den Stuttgarter Nachrichten (Freitagausgabe). Grundsätzlich gelte, dass "der deutsche Handball bei den Männern und den Frauen bei großen Turnieren unter den besten vier Teams sein muss. Das muss auch der Maßstab für den Trainer sein. Ich bin bereit dazu, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen."

Durch die Niederlage am vorletzten Spieltag droht Deutschland das erstmalige Scheitern in der EM-Qualifikation. Der Europameister von 2004 hat die Teilnahme an der Endrunde im Januar 2014 in Dänemark nicht mehr in eigener Hand. Die DHB-Auswahl muss am Samstag (14.00 Uhr) in Aschaffenburg Außenseiter Israel bezwingen, gleichzeitig ist sie auf Schützenhilfe der bereits für die EM qualifizierten Montenegriner in Tschechien angewiesen.