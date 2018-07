Köln (SID) - Der TV Grosswallstadt, nach 44 Jahren erstmals aus der Handball-Bundesliga abgestiegen, hat Khalid Khan als neuen Trainer vorgestellt. "Wir sitzen alle in einem Boot, und wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, stehen die Chancen sehr gut, den TV Grosswallstadt wieder in ruhiges Fahrwasser zu steuern", sagte Khan bei seiner Vorstellung am Donnerstag. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Peter David an und erhält einen Einjahresvertrag bei den Mittelfranken.

Altmeister Großwallstadt, der zwischen 1978 und 1990 sechs Mal die deutsche Meisterschaft und zwei Mal den Europapokal der Landesmeister gewonnen hatte, war als Tabellen-16. aus der Bundesliga abgestiegen.