Essen (dpa) - Auf Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggruen steigt der Druck, die schwierige Sanierung der Warenhauskette mit Investitionen zu beschleunigen.

Nach der Gewerkschaft Verdi forderte mit dem Hemdenhersteller Olymp auch ein industrieller Partner von Karstadt Berggruen zu Investitionen auf.

"Es ist ein Problem, dass nichts investiert wird, auch nicht vom Eigentümer Berggruen, das muss sich dringend ändern", sagte der geschäftsführende Gesellschafter des schwäbischen Textilproduzenten, Mark Bezner, der "Süddeutschen Zeitung" (Donnerstag). Der "Investitionsstau", der in zahlreichen Karstadt-Filialen herrsche, müsse aufgearbeitet werden.

Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger schlug am Donnerstag kurz vor einer Aufsichtsratssitzung bei der Karstadt Warenhaus GmbH in die gleiche Kerbe: Die Beschäftigten erwarteten zu Recht, dass Berggruen mit eigenen Investitionen die Modernisierung des Unternehmens beschleunige.

Laut Verdi haben die Beschäftigten über acht Jahre lang durch den Verzicht auf Teile ihres Entgelts mehr als 650 Millionen Euro in das Warenhausunternehmen investiert.

Die Gewerkschaft forderte schon, die Unternehmensstrategie zu überprüfen. Auch der bereits weitgehend umgesetzte Abbau von 2000 Arbeitsplätzen und der Ausstieg aus der Tarifbindung gehörten auf den Prüfstand.

Berggruen räumte vor einigen Tagen ein, die Probleme bei der Übernahme 2010 unterschätzt zu haben: "Ich habe nicht gewusst, wie krank Karstadt nach 20 Jahren Missmanagement wirklich war. Die Herausforderungen sind noch größer und noch anstrengender", sagte er der "Bild"-Zeitung Anfang vergangener Woche.

Das Unternehmen hinke bei vielen Dingen hinterher, etwa bei den Einkaufssystemen. "Ich glaube fest an Karstadt. Das Unternehmen wird die Wende hinbekommen!" Er stehe bereit, frisches Geld einzubringen, wenn es helfen würde. Aber entscheidend sei der Wandel im Unternehmen selbst, betonte Berggruen. Bei der Sanierung sei etwa die Hälfte des Weges bewältigt.

Bei der turnusmäßigen Aufsichtsratssitzung am Nachmittag wollten Arbeitnehmervertreter über den anstehenden Chefwechsel bei Karstadt reden. Das Unternehmen hatte am vergangenen Wochenende den Abgang von Andrew Jennings zum Jahresende 2013 bekanntgegeben.

Laut "Handelsblatt" hätte der ehemalige Karstadt-Chef Thomas Fox die größten Chancen, der in der Insolvenzphase im Sommer 2009 als Sanierer den Chefposten übernommen hatte. Nach dem Karstadt-Einstieg von Berggruen im Herbst 2010 übernahm der frühere Woolworth-Manager Andrew Jennings die Führung der Warenhäuser. Fox war dann noch bis in den Februar 2011 im Unternehmen geblieben, um einen geordneten Übergang zu garantieren.

Für Karstadt muss nach Ansicht von Aktionärsschützer Marc Tüngler so schnell wie möglich ein neuer Konzernchef gefunden werden. "Jeder Tag, an dem das Thema nicht vom Tisch ist, ist für Karstadt ein verlorener Tag", sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) am Donnerstag der dpa.

Es dürfe sich nun keine Verunsicherung bei den Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden breitmachen. Berggruen müsse jetzt handeln. Das schlimmste, was einem Unternehmen in der Sanierung passieren könne, sei Schwäche an der Spitze, so Tüngler.

In der Sitzung des Kontrollgremiums stand nach Informationen des "Handelsblattes" auch der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2011/12 (30.9.) auf der Tagesordnung. Ein Sprecher von Karstadt kommentierte den Zeitungsbericht nicht. Die zuletzt veröffentlichten Zahlen sind die für das Geschäftsjahr 2010/11, in dem ein Verlust von knapp 21 Millionen Euro verbucht wurde.

Medienberichten zufolge muss Karstadt in dem seit Anfang Oktober laufenden Geschäftsjahr 2012/13 Umsatzrückgänge verkraften. "Das Management baut Karstadt komplett um. Es ist völlig normal, dass Umsätze zurückgehen, bevor es dann aufwärts geht", hatte Berggruen im März des laufenden Jahres erklärt.