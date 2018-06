New York (dpa) - Die Menschheit wächst schneller als erwartet und könnte schon in zwölf Jahren die achte Milliarde zählen. Nach Projektion der UN könnten es bis 2025 etwa 8,1 Milliarden und bis 2050 geschätzt 9,6 Milliarden Menschen sein. Zum Ende des Jahrhunderts sollen sogar 10,9 Milliarden die Erde bevölkern. Während Europa schrumpft, findet das Wachstum nach dem neuen Bevölkerungsbericht der Vereinten Nationen praktisch ausschließlich in Entwicklungsländern statt.

