Berlin (dpa) - Auf Twitter und in anderen Sozialen Netzwerken tauchen immer wieder Begriffe wie #Hochwasser oder #Prism auf, die aus einem Rautezeichen (Doppelkreuz #) mit einem angehängten Wort oder einer Abkürzung bestehen.

Diese Zeichenketten dienen der Verschlagwortung der Mitteilungen, mit denen man leicht andere Mitteilungen zu diesen Themen finden kann. So führt bei Twitter ein Klick auf den Begriff #Hochwasser zu anderen Tweets, die mit diesem Hashtag versehen wurden. Mitteilungen mit #Prism beschäftigen sich mit dem US-Internet-Spionageprogramm Prism.

Das Rautezeichen wird im Internet schon seit über 25 Jahren verwendet. Im Internet Relay Chat (IRC) werden mit dem Doppelkreuz einzelne Kommunikationskanäle ("Channels") markiert.

Bei Twitter wurde die Verwendung von Hashtags am 23. August 2007 von dem Internet-Aktivisten Chris Messina gestartet, der vorschlug, das Doppelkreuz für Gruppen zu verwenden. Sein Vorschlag wurde von vielen Twitter-Anwendern aufgegriffen und erstmals massenhaft bei den Kurzmitteilungen zu den Waldbränden in Südkalifornien im Oktober 2007 in der Praxis eingesetzt.

Seit Juli 2009 verlinkt Twitter die mit dem Rautezeichen markierten Hashtags. Außerdem zeigt der Dienst inzwischen ständig aktualisiert an, welche Hashtags gerade besonders populär sind ("Trending Topics").

Das Rautezeichen markiert nicht nur die Schlagworte in Sozialen Netzwerken: Ursprünglich wurde es als Einheitenzeichen für das amerikanische Pfund verwendet und heißt deswegen in den USA auch "Pound Key". In der technischen Kommunikation steht das #-Zeichen meist für den Abschluss einer Übertragung.

So wurde beim Bildschirmtext (Btx), einem 1980 gestarteten interaktiven Onlinedienst in Deutschland, eine Adresse mit dem Sternzeichen begonnen und mit dem Rautezeichen abgeschlossen. Ähnlich wird die Raute heute noch für die Anwahl von Telefonkonferenzen verwendet.

