Paris (AFP) - (AFP) Bei einer großangelegten Razzia in 23 afrikanischen Ländern sind rund 550 Millionen Packungen gefälschte Medikamente beschlagnahmt worden. Die Anfang April beschlagnahmten Medikamente seien "potenziell gefährlich, sogar tödlich" gewesen, teilte die Weltzollorganisation OMD am Donnerstag in Paris mit. Unter den Mitteln im Gesamtwert von 206 Millionen Euro seien falsche Antibiotika, Schmerzmittel, Diabetes- und Bluthochdruck-Mittel sowie Nahrungsergänzungsmittel gewesen.

