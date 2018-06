Pirmasens (dpa) - Ein 21-Jähriger hat in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) ein Blutbad in seiner Familie angerichtet. Der junge Mann habe gestern Abend in der gemeinsamen Wohnung mit einem Küchenmesser seine 79-jährige Großmutter und seinen 78 Jahre alten Großvater erstochen, teilten die Polizei in Kaiserslautern und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit. Seinen 52-jährigen Vater verletzte er schwer am Hals.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.