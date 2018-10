Neckarsulm (dpa) - Gift zwischen Lebensmitteln: Nach Vorwürfen, heimlich Rattengift in seinen Filialen auszulegen, gibt der Discounter Lidl seinen Kunden Entwarnung. Ein Einkauf bei Lidl sei gefahrlos möglich, sagte ein Sprecher in Neckarsulm. Laut ARD-Magazin "Kontraste" soll Lidl Rattengift eingesetzt haben, ohne es den Behörden zu melden. Beschäftigte haben demnach Rattengift in den Verkaufsräumen bemerkt. Der Discounter erklärte, aktuell lägen keine Hinweise von Mitarbeitern über gesundheitliche Beschwerden vor.

