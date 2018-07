Oslo (dpa) - Sprintstar Usain Bolt hat beim Diamond-League-Meeting in Oslo eine Weltjahresbestzeit über 200 Meter aufgestellt.

Eine Woche nach seiner Niederlage in Rom siegte der Weltrekordhalter und Olympiasieger aus Jamaika diesmal bei nasskaltem Wetter mit dem Meetingrekord von 19,79 Sekunden vor Jaysuma Saidy Ndure aus Norwegen (20,36). Europameister Churandy Martina aus den Niederlanden wurde nach einem Fehlstart disqualifiziert.

Für Bolt war es das erste 200-Meter-Rennen in dieser Saison. In Rom hatte er über 100 Meter gegen Justin Gatlin (USA) verloren. Bei der WM im August in Moskau will der 26-Jährige wie bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille über beide Strecken holen.