Paris/Berlin (dpa) - Das Schauspieler-Paar Halle Berry (46) und Olivier Martinez (47) erwartet einen Jungen. "Mein Sohn wird ein Amerikaner, aber ich bleibe Franzose", sagte Martinez dem "People"-Magazin am Mittwochabend am Rande eines Film-Festivals in Paris.

Bislang hatten die werdenden Eltern das Geschlecht des Kindes nicht verraten wollen. "Hauptsache gesund", hatte Berry in einem Interview im April gesagt.

Die Oscar-Preisträgerin ("Monster's Ball") und der französische Schauspieler Martinez hatten sich 2010 bei Dreharbeiten kennengelernt, seit Januar 2012 sind die beiden miteinander verlobt.

Berry hat bereits eine fünf Jahre alte Tochter aus einer früheren Beziehung mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry.