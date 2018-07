Seoul (AFP) Die nordkoreanische Führung hat der Regierung Südkoreas nach der Absage geplanter Gespräche vorgeworfen, Verhandlungen absichtlich zu torpedieren. Seoul habe "von Anfang an kein Interesse an einem Dialog" gehabt, sagte ein Sprecher des nordkoreanischen Komitees für die friedliche Wiedervereinigung Koreas am Donnerstag der amtlichen Nachrichtenagentur KCNA. Vielmehr versuche Südkorea, "Hindernisse für die Gespräche aufzubauen, sie zu verzögern und dann zu torpedieren". Der Sprecher warf dem Süden dabei Arroganz vor.

