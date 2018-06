Stockholm (AFP) Schweden will Zoophilie grundsätzlich verbieten. Sexuelle Handlungen an Tieren sollten auch dann bestraft werden, wenn sie dem Tier kein nachweisbares Leid zufügen, teilte die Regierung am Donnerstag mit. "Die Regierung verschärft die Regeln zur Zoophilie, damit kein Zweifel besteht, dass es verboten ist, Tiere zu missbrauchen", erklärte Landwirtschaftsminister Eskil Erlandsson. Bisher waren sexuelle Handlungen an Tieren nur dann verboten und strafbar, wenn nachweisbar war, dass sie dem Tier Schmerzen zufügten.

