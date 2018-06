Halle (SID) - Tennisprofi Florian Mayer ist seinem Davis-Cup-Kollegen Philipp Kohlschreiber beim Rasenturnier in Halle/Westfalen ins Viertelfinale gefolgt. Mayer gewann gegen seinen Namensvetter Leonardo Mayer (Argentinien) problemlos 6:2, 6:3 und trifft nun auf den an Position zwei gesetzten Franzosen Richard Gasquet. Der Weltranglisten-33. aus Bayreuth steht zum vierten Mal nach 2006, 2007 und 2011 in der Runde der besten Acht bei den Gerry Weber Open.

Zuvor hatte sich Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 6) im deutschen Duell gegen Tobias Kamke (Lübeck) 6:4, 6:3 durchgesetzt. Der Halle-Sieger von 2011 spielt am Freitag gegen seinen Doppelpartner Michail Juschni um den Halbfinaleinzug. Kohlschreiber, Nummer 18 im Ranking, feierte den vierten Sieg im vierten Aufeinandertreffen mit Kamke.

"Wir kennen uns gut, da gibt es wenig Geheimnisse", sagte Kohlschreiber, der sieben der bisherigen acht Matches gegen den Russen Juschni gewonnen hat: "Davon war allerdings kein Spiel auf Rasen. Es wird bestimmt unangenehm, auch wenn ich auf dem Papier der Favorit bin."

Bereits am Mittwoch hatte Wildcard-Inhaber Mischa Zverev den Sprung ins Viertelfinale geschafft. Der 25-jährige Hamburger trifft dort auf Rekord-Champion Roger Federer (Schweiz/Nr. 1). Am späten Nachmittag hatte zudem Titelverteidiger Tommy Haas (Los Angeles-USA/Nr. 3) in seinem Auftaktmatch gegen Ernests Gulbis (Lettland) die Chance, das deutsche Quartett im Viertelfinale zu komplettieren.