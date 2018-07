Nürnberg (dpa) - Andrea Petkovic hat bei der Premiere des Nürnberger Tennisturniers auch das zweite deutsche Duell innerhalb von zwei Tagen gewonnen.

Die 25 Jahre alte Darmstädterin setzte sich gegen Annika Beck nach großartigem Kampf über drei Sätze und 2:30 Stunden mit 4:6, 6:3, 7:5 durch und steht erstmals seit November 2012 wieder im Halbfinale eines WTA-Turniers.

Dort trifft die ehemalige Nummer neun der Welt an diesem Freitag entweder auf die top-gesetzte Jelena Jankovic aus Serbien oder die an Nummer sechs eingestufte Spanierin Lourdes Dominguez-Lino. "Toll, dass eine Deutsche bei diesem Turnier hier im Halbfinale steht", hatte Bundestrainerin Barbara Rittner schon vor der Partie gesagt.

Lange Zeit sah es aber nicht so aus, als würde Petkovics Name noch weiter im Turniertableau zu lesen sein. Die digitale Temperaturanzeige über dem gut zur Hälfte gefüllten Centre Court zeigte 31 Grad an, als die beiden Einser-Abiturientinnen kurz vor 17 Uhr den Platz betraten. Zwar nahm Petkovic ihrer Gegnerin gleich das erste Aufschlagspiel ab und ging mit 2:0 in Führung.

Mit der Hitze kam im Lauf des ersten Satzes Beck dann allerdings deutlich besser zurecht. "Und weiter so, schön locker spielen", rief der Trainer Robert Orlik, als ihr der Punkt zum 4:4 gelang. Anschließend machte die Juniorinnen-Siegerin der French Open 2012 das Break zum 5:4; nach 42 Minuten entschied Beck den ersten Durchgang für sich.

Der "19-jährige blonde Tenniswirbelwind", wie der Bayerische Rundfunk die laut offizieller WTA-Statistik 1,70 Meter große Beck am Donnerstag taufte, wirkte konzentrierter, lauffreudiger und in den entscheidenden Momenten sicherer.

Nach verlorenem ersten Satz drohte die kleine aktuelle Erfolgsserie von Petkovic indes ein Ende zu finden. Am Sonntag hatte sie das zweitklassige ITF-Turnier in Marseille gewonnen und in Nürnberg vor allem mit ihrem überraschend deutlichen Achtelfinal-Sieg gegen Julia Görges tags zuvor imponiert.

Gegen Beck beeindruckte die ehemalige Top-Ten-Spielerin dann mit Nervenstärke, Kampfkraft und Siegesglaube bis zum letzten Ballwechsel. Nach zweieinhalb Stunden hatte Petkovic das Spiel gedreht und nach ihrem ersten Matchball das erste WTA-Halbfinale seit dem Turnier im indischen Pune im vergangenen November erreicht. Das zweite Semifinale von Nürnberg bestreiten ebenfalls an diesem Freitag Simona Halep aus Rumänien und die Tschechin Lucie Safarova.

Für Beck hatte die Bundestrainerin noch ein paar tröstende Worte: "Für die Annika ist das schon ein Riesenerfolg, hier das Viertelfinale erreicht zu haben", sagte Barbara Rittner.

