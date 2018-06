Ottawa (AFP) Der türkische Präsident Abdullah Gül hat die seit fast zwei Wochen andauernden Proteste gegen die Regierung in Ankara heruntergespielt und das Vorgehen der Polizei verteidigt. Es sei "ganz normal" für Demonstranten, sich eine "besseres System" zu wünschen, sagte Gül der kanadischen Zeitung "The Globe and Mail" am Donnerstag. Auch in New York oder London seien Menschen für "mehr Demokratie" auf die Straße gegangen, das gelte auch für Istanbul.

