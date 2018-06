New York (AFP) Zwei Fensterputzer sind in New York aus schwindelerregender Höhe gerettet worden. Die Fassadenreinigungskabine der beiden Männer blieb am Mittwoch am Hearst-Tower in Höhe des 45. Stockwerks plötzlich stecken und hing schief in der Luft.

