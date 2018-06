San Francisco (AFP) Der US-Internetkonzern Google hat vor offenbar politisch motiviertem Diebstahl von Passwörtern iranischer Internetnutzer gewarnt. Der Zeitpunkt und die Zielauswahl einer beobachteten Kampagne lege nahe, dass die Angriffe politisch motiviert seien und in Verbindung mit der iranischen Präsidentenwahl am Freitag stünden, erklärte Google-Vizechef Eric Grosse am Mittwoch. Seit knapp drei Wochen registriert Google demnach einen deutlichen Anstieg sogenannter Phishing-E-Mails aus dem Iran.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.