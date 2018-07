Berlin (dpa) - Bundespräsident Joachim Gauck besucht morgen das vom Hochwasser betroffene Deggendorf in Bayern. Geplant ist nach Angaben des Präsidialamts ein Gespräch mit Helfern staatlicher Hilfsorganisationen in der dortigen Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr. Außerdem will der Bundespräsident in der Technischen Hochschule Deggendorf mit Studenten zusammentreffen, die die Arbeit der freiwilligen Helfer koordinieren. Am Sonntag vergangener Woche hatte Gauck Halle an der Saale und Meißen besucht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.