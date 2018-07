Bochum (dpa) - Mehr als 300 Millionen Jahre alte Fußabdrücke eines Ursauriers sind in Bochum entdeckt worden. Eine Familie hatte die Abdrücke bei einer Wanderung in einem Steinbruch gefunden.

Am Montag sollen die Wirbeltierfährten genauer vorgestellt werden. Wissenschaftler sprechen von einem außergewöhnlichen und seltenen Fund. "Es handelt sich um die älteste Wirbeltierfährte in Deutschland, die je gefunden wurde", so Sebastian Voigt, Leiter des Urweltmuseums Geoskop. Er hat die Abdrücke gemeinsam mit dem Geologischen Dienst NRW untersucht. Voigt gilt als renommierter Experte für derartige Fährten.

Vor 316 Millionen Jahren hinterließ demnach ein etwa hausschweingroßer Ursaurier seine jeweils 20 Zentimeter Abdrücke am feuchten Ufer eines großen Flusses, der damals das heutige Ruhrgebiet durchströmte. Spuren sogenannter Diadectiden, die zu den ersten pflanzenfressenden Reptilien gehören, tauchten zwar häufiger in jüngeren Gesteinsschichten auf, sagte Saurierexpertin Daniela Schwarz-Wings vom Museum für Naturkunde in Berlin am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa. Bedeutend seien sie aber durch ihr Alter.

