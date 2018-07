San Antonio (SID) - Superstar LeBron James und die Miami Heat haben sich in den Finals der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Titelverteidiger gewann Spiel vier der best-of-seven-Serie bei den San Antonio Spurs mit 109:93 und glich zwei Tage nach dem bitteren 77:113 an gleicher Stelle zum 2:2 aus. Spiel fünf findet am Sonntag erneut in San Antonio statt, das sechste und ein mögliches siebtes Aufeinandertreffen steigen am folgenden Dienstag und Donnerstag jeweils in Miami.

Die "Big Three" der Heat zeigten ihre bislang beste Vorstellung während der Finalduelle. Überragender Spieler war MVP James mit 33 Punkten und elf Rebounds, Dwyane Wade steuerte 32 Punkte bei, Chris Bosh überzeugte mit 20 Punkte und 13 Rebounds. "Die Jungs haben die Herausforderung angenommen. Sie wissen, dass sie auf diesem Level nichts mehr geschenkt bekommen", sagte Coach Erik Spoelstra.

Die Spurs, bei denen der Franzose Tony Parker trotz seiner Muskelverletzung im Oberschenkel spielen konnte und auf 15 Zähler sowie elf Assists kam, hatten in Routinier Tim Duncan (20 Punkte), ihren besten Werfer.

Vor 18.581 Zuschauern konnte San Antonio die Begegnung bis Mitte des dritten Viertel ausgeglichen gestalten, ehe Miami aufdrehte und den abschließenden Durchgang mit 28:17 für sich entschied. "Wenn James, Wade und Bosh so punkten, ist es schwer, Miami zu schlagen", sagte San Antonios Coach Gregg Popovich.