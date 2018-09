Rio de Janeiro (AFP) In Brasilien sind nach Berichten von Verbraucherschützern 60 Schüler durch Pflanzenschutzmittel vergiftet worden. Am 3. Mai habe ein Agrarflugzeug eine öffentliche Schule in der Gemeinde Rio Verde im Bundesstaat Goiás überflogen und dabei ein Pestizid versprüht, teilte die Kampagne gegen Pestizide und für das Leben am Donnerstag (Ortszeit) mit. Demnach mussten 28 Kinder ins Krankenhaus.

