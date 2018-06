Sofia (AFP) Die Wahl eines umstrittenen Unternehmersohns zum Chef des bulgarischen Geheimdienstes DANS sorgt in Sofia für Empörung. Sein Vertrauen in das erst im Mai gewählte Abgeordnetenhaus sei nach der Abstimmung "erschöpft", sagte Präsident Rosen Plewneliew. Er forderte das Parlament auf, die Entscheidung zu überdenken. In sozialen Netzwerken wurde zu Protesten gegen die Entscheidung aufgerufen.

