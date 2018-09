Berlin (dpa) - Bundestagspräsident Norbert Lammert hat den 17. Juni 1953 als ein "Schlüsseldatum der europäischen Geschichte" gewürdigt. In einer Gedenkstunde des Parlaments zum Volksaufstand in der DDR vor 60 Jahren sagte er: "Es war ein Tag, der nicht gut ausging, aber später seine Wirkung entfaltete."

Der 17. Juni sei Anfang zahlreicher Aufstands- und Freiheitsbewegungen gewesen: in Ungarn, der Tschechoslowakei, in Polen und letztlich auch der DDR mit dem Fall der Mauer 1989. Lammert verwies zugleich auf die aktuellen Freiheitsbewegungen in Syrien, dem Iran und in Weißrussland - und "die Ereignisse in der Türkei".

