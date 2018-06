Redmond (dpa) - Microsoft wagt sich mit seinem Büro-Programm Office auf das iPhone von Apple.

In den USA brachte der Softwarekonzern jetzt die App "Office Mobile for Office 365" in den iTunes-Store. In Deutschland und in 135 weiteren Ländern werde die App ab kommendem Dienstag (18. Juni) verfügbar sein, teilte Microsoft am Freitag mit.

Die Software ist derzeit speziell auf Apples iPhone ausgerichtet, nicht auf das iPad. Die Anwendung ist kostenlos, kann aber nur in Verbindung mit einem Abo des Online-Pakets "Office 365" genutzt werden.

Anwender können damit Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente ansehen und bearbeiten. Für das iPad verweist Microsoft auf Office-Anwendungen, die über den Internetbrowser laufen.

In der Software-Branche war immer wieder darüber spekuliert worden, ob Microsoft seine Bürosoftware Office auf das iPhone und das iPad bringen wird. Zum einen machen die Apple-Geräte Microsoft das Leben schwer, weil sie immer häufiger Kunden davon abhalten, einen neuen PC mit Microsoft-Programmen zu kaufen.

Auf der anderen Seite stellen die 600 Millionen iOS-Geräte, die Apple bislang verkaufen konnte, ein gewaltiges Marktpotenzial dar, das Microsoft mit seiner Office-Software bislang nicht ausschöpft.

Der Softwarekonzern versucht, mit eigenen Tablet-Computern und seinem Windows-Phone-System vom Boom der Mobilgeräte zu profitieren. Allerdings erzielen die Surface-Tablets von Microsoft und Windows-Smartphones wie das Nokia Lumia bislang nur niedrig einstellige Marktanteile.

Office Mobile for Office 365 im App-Store

Microsoft Blog-Eintrag